Вместимость пригородных электричек будет увеличена в новогодние праздники

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Город
25 декабря 2024  13:43

В новогодние праздники пассажиры смогут воспользоваться увеличенной вместимостью пригородных поездов. На маршрутах, соединяющих Казань с Ижевском, Нижним Новгородом и Сосновкой, планируется добавить дополнительные вагоны.

В некоторые праздничные дни поезда по маршруту Казань – Ижевск, Казань – Нижний Новгород и Казань – Сосновка будут иметь увеличенный состав. Как стало известно из сообщений пресс-службы ППК «Содружество», электрички будут следовать согласно расписанию без изменения графика в связи с переносом выходных.

Также ранее сообщалось о введении ежедневного сообщения с 1 января 2025 года на маршрутах Казань – Кукмор и Кукмор – Казань, а также Казань – Арск и Арск – Казань. Дополнительные составы на маршруте Казань – Йошкар-Ола будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 3 января 2025 года.

В будущем расписание возможно изменится в зависимости от спроса на определенные маршруты и технических условий. Для получения более подробной информации пассажирам рекомендуем пользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», а также посещать официальный сайт, информационные стенды около касс и остановочных пунктов. По любым вопросам можно обращаться по круглосуточному телефону: +7(937)625-04-33.

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