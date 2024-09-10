Внедрение передовых технологий в сфере сохранения культурного наследия обсудили в Казани

Цифровое наследие Татарстана: от 3D-моделей памятников до искусственного интеллекта



Kazan Digital Week стала площадкой для обсуждения передовых технологий в сфере сохранения культурного наследия. В рамках III Всероссийской конференции «Наследие в цифре» эксперты из Татарстана и других регионов обменялись опытом и представили свои разработки.

Фото: © комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В республике на государственной охране находятся около 6 тысяч объектов культурного наследия, 13 исторических поселений. За оцифровку и систематизацию этих данных отвечает Центр культурного наследия Татарстана. С 2022 года в его структуре работает специальный отдел цифровизации.

Открывая конференцию, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул, что цифровизация – это не просто дань моде, а необходимость, продиктованная временем и новым национальным проектом «Экономика данных и цифровая трансформация».

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева в своем выступлении отметила важность межведомственного взаимодействия в сфере цифровизации культурного наследия. Ярким примером такого сотрудничества стало создание единого реестра недвижимости, где содержится полная информация об объектах культурного наследия.



На выставке, организованной Институтом дизайна и пространственных искусств КФУ, участники конференции смогли воочию увидеть, как передовые технологии меняют подход к сохранению памятников. LiDAR-сканеры, ультразвуковые томографы, – это лишь малая часть инструментов, которые уже сегодня помогают специалистам «видеть сквозь стены», создавать точные 3D-модели объектов и прогнозировать их состояние.