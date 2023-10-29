Вневедомственная охрана Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Сегодня празднует свое 71-летие служба вневедомственной охраны Росгвардии. Когда-то она была создана при органах внутренних дел для защиты объектов народного хозяйства, правительственных зданий и учреждений. Тогда эту структуру назвали наружной сторожевой охраной, а работали в ней преимущественно пенсионеры. Но время идет, и сегодня ее сотрудники – доблестные бойцы.

С апреля 2016 года вневедомственная охрана входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В Татарстане ежесуточно по маршрутам патрулирования курсируют 76 групп задержания, оснащенные по последнему слову защиты и связи. Все современные автомобили Росгвардии оборудованы системой ГЛОНАСС. Только в этом году отработано свыше 40 тыс. сигналов «тревога», поступивших с охраняемых объектов. Более трех тысяч раз мобильные наряды выезжали по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел. Выявлено более двухсот преступлений: грабежей, краж, убийств и так далее. Также пресечено около 2070 административных правонарушений.

Подразделения вневедомственной охраны по праву считаются самыми передовыми среди аналогичных управлений не только в Приволжском округе Росгвардии, но и в масштабе всей страны.