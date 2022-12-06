Во время операции «Розыск» сотрудники УФСИН Татарстана задержали 24 человека

За время проведения операции «Розыск» сотрудники УФСИН Татарстана установили и задержали 24 человека, находящихся в розыске. Задержанные уклонялись от отбывания наказания, назначенного судом.

Четверо из них не явились за предписанием о самостоятельном следовании в колонию-поселение, трое не прибыли в установленное время, чтобы отбыть наказание в колонии-поселении, и шесть уклонялись от принудительных работ.

Также среди задержанных были и те, кто скрывался от контроля уголовно-исполнительных инспекций. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Татарстану.