 Во время операции «Розыск» сотрудники УФСИН Татарстана задержали 24 человека
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Во время операции «Розыск» сотрудники УФСИН Татарстана задержали 24 человека

Задержанные уклонялись от отбывания наказания, назначенного судом.

Республика
6 декабря 2022  14:44
Автор:
Ольга Ильина

За время проведения операции «Розыск» сотрудники УФСИН Татарстана установили и задержали 24 человека, находящихся в розыске. Задержанные уклонялись от отбывания наказания, назначенного судом.

Четверо из них не явились за предписанием о самостоятельном следовании в колонию-поселение, трое не прибыли в установленное время, чтобы отбыть наказание в колонии-поселении, и шесть уклонялись от принудительных работ.

Также среди задержанных были и те, кто скрывался от контроля уголовно-исполнительных инспекций. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Татарстану.

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