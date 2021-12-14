 Во время отдыха в Таиланде 11-месячная девочка из Казани получила серьезную травму головы
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Во время отдыха в Таиланде 11-месячная девочка из Казани получила серьезную травму головы

В тот момент, когда семья заселилась в отель, на девочку упала мраморная столешница.

Республика
14 декабря 2021  12:10
Автор:
Николай Лукоянов

В Таиланде во время отдыха семьи из Казани на 11-летнюю девочку упала мраморная столешница. Ребенка отвезли в больницу, где ее ввели в медикаментозную кому. О случившемся рассказала мать ребенка в соцсетях.

Как только семья заселилась в номер отеля в Банкоке, девочка, которая начала осваивать навыки ходьбы совсем недавно, пошла в сторону балкона. Она схватилась за столешницу, которая упала на малышку. Ребенка немедленно повезли на такси в больницу, где ей была сделана компьютерная томография. После этого ее поместили в реанимацию.

«Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, два перелома, отек мозга и серьезные гематомы», – написала мать у себя на странице.

Родителям девочки выставили счет за полтора дня в больнице на сумму более 800 тыс. рублей. Семья не стала оформлять страховку. Вскоре девочке должны сделать КТ, после чего будет решаться вопрос о возможности транспортировки ребенка обратно в Россию

 

 

 

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