Во время саммита БРИКС в Казани ожидается снижение потока туристов

Местные турагентства заранее получили уведомление об ограничениях, которые будут действовать в городе в этот период. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Тревел-агентства были ранее информированы о предстоящих мерах. В связи с этим, туристический поток на эти три дня значительно сократится», — подчеркнул мэр.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В это время для посетителей закроются офисы многофункциональных центров, а в детских садах будут работать только дежурные группы. Местным компаниям и учреждениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы в связи с проведением этого масштабного международного события.

Кроме того, на время саммита будут временно приостановлены маршруты городских автобусов №28 и 28а, а также троллейбусов №2, 3, 5 и 7. Более подробную информацию об ограничениях, которые коснутся жителей Казани, можно найти в нашем специальном материале о запретах и мерах, введенных к саммиту БРИКС.