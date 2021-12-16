На стройке моста через Волгу в РТ рабочий погиб, упав с 10-метровой высоты

Во время строительных работ моста через Волгу в Лаишевском районе рабочий сорвался и упал с 10-метровой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, рабочий занимался нарезкой сетки настила моста и по неизвестным причинам вышел за ограду в опасную зону, потерял равновесия и упал.

Сейчас Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Расследование уголовного дела продолжается.