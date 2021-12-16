 На стройке моста через Волгу в РТ рабочий погиб, упав с 10-метровой высоты
news_header_top_970_100

На стройке моста через Волгу в РТ рабочий погиб, упав с 10-метровой высоты

Мужчина по неизвестным причинам вышел в опасную зону.

Республика
16 декабря 2021  14:42
Автор:
Николай Лукоянов

Во время строительных работ моста через Волгу в Лаишевском районе рабочий сорвался и упал с 10-метровой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, рабочий занимался нарезкой сетки настила моста и по неизвестным причинам вышел за ограду в опасную зону, потерял равновесия и упал.

Сейчас Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Новости
«Предъявите документы»: как выбрать новогоднюю елку
«Предъявите документы»: как выбрать новогоднюю елку
В Казани появился офис МФЦ с криптокабинами для оформления загранпаспортов
Ильназу Галявиеву продлили арест до апреля 2022 года
Фаттахов о спиле креста на актанышском кладбище: мы считаем это вандализмом
Мухаметшин: трагедия в 175-й казанской гимназии — недоработка Министерства молодежи
На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова
Татарстан планирует принять более 150 тыс. туристов в новогодние каникулы
Из Аракчино в село Верхний услон можно добраться на судне с воздушной подушкой