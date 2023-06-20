 Во Всероссийском форуме мусульманской молодежи в РТ примут участие 130 россиян
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Во Всероссийском форуме мусульманской молодежи в РТ примут участие 130 россиян

Заявки принимаются до 15 июля.

Республика
20 июня 2023  18:21
Автор:
Валерий Саидов

Во Всероссийском форуме мусульманской молодежи, который пройдет с 16 по 23 августа в Болгаре, примут участие 130 человек из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

«На форуме участники смогут представить свои социальные стартапы для российской уммы (мусульманская община – прим. Ред.), будь то готовые проекты или только идеи. Приглавшенные специалисты помогут им довести до ума представленные стартапы, чтобы в результате довести предложенные участниками проекты до уровня федеральных грантовых конкурсов», – отметили в ДУМ РТ.

Для участников пройдут различные мастер-классы и консультации специалистов по реализации социально значимых проектов. На финальном этапе организаторы форума подведут итоги стартапов участников и выделят среди них лучшие.

Также в программе форума – научно-познавательные лекции, кинозал и книжный клуб, походы, экскурсии, тренинги и диспуты.

 

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Во Всероссийском форуме мусульманской молодежи в РТ примут участие 130 россиян
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