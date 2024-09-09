Водитель BMW решил устроить дрифт в центре Казани прямо в потоке машин

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Город
9 сентября 2024  11:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В центре Казани, на улице Татарстана, любитель экстремальной езды устроил опасные маневры на своем красном BMW, чем привлек внимание Госавтоинспекции города.

Очевидцы сообщили в дежурную часть полка ДПС о водителе, который намеренно вводил автомобиль в занос, создавая аварийную ситуацию на проезжей части рядом с Театром имени Галиасгара Камала.

Для установления личности лихача полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего объявили автомобиль в розыск. Уже на следующий день BMW был замечен и остановлен на улице Ибрагимова.

За рулем машины оказался 21-летний житель Казани. В отношении молодого человека составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КОАП РФ («Опасное вождение»). Теперь ему грозит серьезное наказание за «фокусы» на дороге.

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