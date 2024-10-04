Водитель большегруза в Казани снес провода троллейбуса, №13 маршрут встал

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Город
4 октября 2024  15:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Движение троллейбусов маршрута №13 в Казани парализовано из-за повреждения контактной сети. Виновник – водитель крупногабаритного транспорта, который скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел на путепроводе Воровского в сторону остановки «Северный вокзал». Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», водитель неустановленного крупногабаритного автомобиля повредил контактную сеть и уехал, не дожидаясь сотрудников ГИБДД и аварийной бригады.

На месте работают аварийные службы, однако о сроках возобновления движения троллейбусов пока ничего не известно.

Пассажиров просят учитывать ситуацию и заранее планировать маршрут.

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Водитель большегруза в Казани снес провода троллейбуса, №13 маршрут встал
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