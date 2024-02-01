Водитель Газели сбил на трассе под Казанью мужчины, тот позже скончался

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Республика
1 февраля 2024  09:52
Автор:
Виктория Осинина

31 января  около часа дня 32-летний житель Высокогорского района ехал за рулём автомобиля Газель по Мамадышскому тракту со стороны Казани в сторону Пестречинского района. Перед развязкой трассы М7 он совершил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, сообщает Госавтоинспекция РТ. В результате происшествия мужчина 1968 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, но через два часа скончался.

По данному факту сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани собранный материал сформирован для передачи в ГСУ МВД по РТ, для принятия процессуального решения.

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