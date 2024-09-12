Водитель мопеда без шлема погиб после ДТП в Челнах

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Республика
12 сентября 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Трагический инцидент произошел сегодня днем в 14:50 на одной из дорог Набережных Челнов. По предварительным данным, водитель мопеда, мужчина 1978 года рождения, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль BMW.

 Фото: © Госпвтоинспекция РТ

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия. Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, мужчина управлял незарегистрированным транспортным средством и был без мотошлема.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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