Водитель мопеда без шлема погиб после ДТП в Челнах

Трагический инцидент произошел сегодня днем в 14:50 на одной из дорог Набережных Челнов. По предварительным данным, водитель мопеда, мужчина 1978 года рождения, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль BMW.

Фото: © Госпвтоинспекция РТ

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия. Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, мужчина управлял незарегистрированным транспортным средством и был без мотошлема.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.