Водитель Ravon погиб во встречном столкновении с Renault в Татарстане

15 февраля в Апастовском районе Республики Татарстан зафиксировано смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Ravon, двигаясь по дороге, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault.

Водитель Ravon скончался на месте происшествия, а его пассажир получил травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по РТ.