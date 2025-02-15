Водитель Ravon погиб во встречном столкновении с Renault в Татарстане

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Республика
15 февраля 2025  13:12

15 февраля в Апастовском районе Республики Татарстан зафиксировано смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Ravon, двигаясь по дороге, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault.

Водитель Ravon скончался на месте происшествия, а его пассажир получил травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по РТ.

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