Водителей Казани предупредили о сильной гололедице

Водителей Казани предупредили о сильной гололедицы и попросили не выезжать на трассу, а во время движения по городу снизить скорость. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

На улицах города работают дорожные службы. Они очищают дороги от наледи, посыпают реагентом.

Песко-соляную смесь смывает дождь, поэтому этот способ посыпки не работает. Кроме того, в такую погоду сложно убрать механически сложно убрать тонкий слой наледи, отметили в мэрии.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани троллейбусы изменили схему движения из-за сложных погодных условий.