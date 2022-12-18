 Водителей Казани предупредили о сильной гололедице
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Водителей Казани предупредили о сильной гололедице

Дорожники очищают дороги от наледи.

Город
18 декабря 2022  16:37
Автор:
Роза Габитова

Водителей Казани предупредили о сильной гололедицы и попросили не выезжать на трассу, а во время движения по городу снизить скорость. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

На улицах города работают дорожные службы. Они очищают дороги от наледи, посыпают реагентом. 

Песко-соляную смесь смывает дождь, поэтому этот способ посыпки не работает. Кроме того, в такую погоду сложно убрать механически сложно убрать тонкий слой наледи, отметили в мэрии.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани троллейбусы изменили схему движения из-за сложных погодных условий.

 

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