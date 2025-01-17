Водителей предупредили об ухудшении погоды

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция РТ обращает внимание на необходимость дополнительных мер безопасности на дорогах. На территории Татарстана ожидаются метели и снежные заносы.

Дорожные службы работают над улучшением состояния проезжей части. При движении рядом с комбинированными дорожными машинами (КДМ) возможны «снежные облака», ухудшающие видимость. Рекомендуется снижать скорость при приближении к КДМ, увеличивать боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу.

Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские удерживающие устройства. Перед выездом убедитесь, что ваше транспортное средство технически исправно.