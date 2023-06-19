Водителей, устроивших «дрифт» в центре Альметьевска, привлекли к ответственности

Водителей, устроивших «дрифт» на центральной улице Альметьевска, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали автохулиганов. Известно, что нарушителями оказались жители Ульяновской области, Казани и Альметьевска в возрасте от 21 до 42 лет, а также женщина 32 лет.

Нарушители признали свою вину и извинились за свои действия. С водителей провели профилактическую беседу, а также составили 16 административных материалов.