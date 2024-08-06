Водители BMW и Mercedes чаще всего нарушают ПДД в Татарстане

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Республика
6 августа 2024  12:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Аналитики Telegram-канала StopCityRacing составили антирейтинг марок автомобилей, водители которых чаще всего нарушали правила дорожного движения в Татарстане. В основу исследования лег анализ более 100 тысяч постановлений за июль 2024 года.

Лидерами антирейтинга стали немецкие марки: 61 автомобиль BMW и 48 автомобилей Mercedes-Benz чаще всего фигурировали в протоколах о нарушениях ПДД. В первую пятерку также вошли Toyota (28 автомобилей), ВАЗ/Lada (18 автомобилей) и Audi (17 автомобилей).

Интересно, что результаты анализа совпали с мнением пользователей Telegram, которые также считают водителей BMW главными нарушителями на дорогах республики.

Всего в выборку попали 58 тысяч транспортных средств. При этом 70% водителей допустили одно нарушение за месяц, 16,5% – два нарушения, а 7,3% – от 4 до 10 нарушений.

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