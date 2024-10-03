Водители в Татарстане оказались одними из самых аварийных в стране

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Республика
3 октября 2024  12:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Республика Татарстан вошла в тройку антилидеров по количеству автолюбителей, которые за год попадали в ДТП несколько раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование страхового сервиса.

Эксперты проанализировали данные второго квартала 2024 года и выяснили, что в Татарстане доля водителей с коэффициентом бонус-малус выше 1,76 (что говорит о неоднократных ДТП) составила 3,7%. Это третий по величине показатель в России.

Больше всего аварийных водителей оказалось в Чувашии (3,9%), следом идет Омская область (3,8%). Также в антирейтинг попали Ульяновская, Челябинская, Воронежская, Оренбургская, Ярославская, Томская и Новосибирская области.

В целом по стране доля таких водителей снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 2,43%.

Эксперты отмечают, что в то же время растет количество безаварийных водителей. Самыми аккуратными оказались жители Москвы, Томской области и Санкт-Петербурга.

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