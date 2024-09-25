«Водоканал» удвоит темпы обновления сетей в Казани

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Город
25 сентября 2024  11:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань вложит рекордные средства в обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году «Водоканал» планирует обновить 23 километра сетей водоснабжения и водоотведения, что почти вдвое превышает показатели последних двух лет.

 Фото: © мэрия Казани

Такой рывок стал возможен благодаря подготовке города к саммиту БРИКС и реализации масштабных инвестиционных программ. Всего же в 2024 году в столице Татарстана планируется отремонтировать 64 километра сетей, треть из которых приходится на «Водоканал», пишет пресс-служба мэрии.

Износ сетей превышает 70%, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин во время выездного совещания на улице Гвардейской, где сейчас ведутся сложные работы по замене трубопровода. Именно на улице Гвардейской наглядно видна сложность задачи, стоящей перед коммунальщиками.

 Фото: © мэрия Казани

Здесь работы осложнены плотной сетью подземных коммуникаций. Изношенную чугунную трубу, проложенную еще полвека назад, меняют на современную полиэтиленовую большего диаметра методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет минимизировать земляные работы, сохранить благоустройство и сократить сроки ремонта.

Всего в этом году «Водоканал» обновит сети на 31 объекте во всех районах города. В списке важных адресов – улицы Магазинная, Ильича, Окраинная, Рубежная, Мавлютова, Красная Позиция, Патриса Лумумбы, Ф. Амирхана и многие другие.

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