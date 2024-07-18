Водоканал завершил ремонт аварийного коллектора в Приволжском районе Казани

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Город
18 июля 2024  17:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Приволжском районе Казани завершены работы по замене аварийного участка коллектора постройки 1994 года на улице Дубравная.

В ходе аварийно-восстановительных работ был заменен трубопровод самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм, протяженностью 202 метра. Работы проводились без перебоев в водоотведении для жителей.

В настоящее время на месте ремонта ведется восстановление благоустройства.

Отремонтированный коллектор обеспечивает транспортировку стоков от 301 многоквартирного дома, 120 частных домов, 21 детского сада, 9 школ и более 45 административных зданий части Приволжского района.

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