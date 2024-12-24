Водоснабжение будет приостановлено из-за работ на ул. Фрунзе

Администрация Кировского и Московского района Казани уведомляет жителей о временном отключении воды в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал». Работы проводятся на улице Фрунзе, и водоснабжение будет приостановлено до завершения ремонтных работ.

В зону отключения попадают следующие адреса:

Улица Батыршина: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31а, 33, 35, 37, 39

Улица Г. Баруди: 13, 15, 17, 19, 21, 22/1, 23, 25, 25а, 26б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Улица Кулахметова: 3, 3А, 5, 7, 11, 11а, 15, 17к.1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22а, 23, 25

Улица Сабан: 4, 7, 7Б

Улица Серова: 2, 2а, 4, 6 корп.1, 2; 6а, 8, 8а, 10, 12, 12А, 14, 22/24

Улица Фрунзе: 9, 13

Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, планируется размещение автоцистерн с водой на основании поступающих заявок.

Для получения воды необходимо обращаться по телефону МУП «Водоканал»: +7(843)231-62-60.