Водоснабжение временно приостановится в 37 домах Казани

В Вахитовском районе Казани на сутки будет отключено водоснабжение в 37 домах. Это связано с необходимостью подключения жилого комплекса «Маскат» на улице Г. Камала к централизованным водоснабжающим сетям города.

Отключение запланировано с 09:00 6 февраля до 09:00 7 февраля. В это время без воды останутся квартиры по следующим адресам:

ул. Г. Камала: дома № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 37, 39к, 41, 42, 42а

ул. Заводская: дома № 1, 3, 56а

ул. К. Тинчурина: дома № 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 1б, 2, 2а, 3, 3б, 4а, 6

ул. М. Межлаука: дома № 53, 53а, 55

ул. Нариманова: дома № 40 корп. 2, 40/2, 40/3, 44

ул. Татарстан: дома № 70, 72, 72/1

При необходимости жители могут заказать автоцистерны с водой, позвонив по номеру: +7(843)231-62-60. Водоканал обещает, что специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше обозначенного срока.