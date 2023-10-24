Военком РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем спецназа

По всей России сегодня празднуется День военнослужащих формирований специального назначения ВС РФ. В связи с этим событием действующих военных и ветеранов поздравил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Республика
24 октября 2023  15:26
Автор:
Владислав Косолапкин

В своей поздравительной речи военком отметил значимость роли спецназа в деле обеспечения безопасности России.

«Плоть от плоти многонационального народа России, верные присяге, служебному долгу и родной стране, в непростых условиях современной геополитической обстановки в мире подразделения спецназа и сегодня остаются одной из ключевых частей оборонного потенциала страны, обеспечивая надежную защиту интересов Отечества», - подчеркнул он.

Сергей Погодин подчеркнул, что поколения офицеров и солдат, которые были закалены в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и в миротворческих операциях, заложили славные ратные традиции подразделений спецназа. Они являются примером воинской доблести и чести, которые служат нравственным ориентиром для нынешних защитников Отечества.

На сегодняшний день подразделения спецназа ВС РФ решают самые ответственные задачи, показывая безупречную выучку, бесстрашие и высокий профессионализм. В связи с этим, в знаменательный день создания спецподразделений, желаем им крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашего Отечества.

24 октября 1950 года министр Вооруженных сил СССР, Маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву о создании спецподразделений для действий в глубоком тылу вероятного противника. Подразделения спецназначения проводят диверсионно-разведывательные, подрывные и специальные операции на территории иностранных государств. В военное время они могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника.

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