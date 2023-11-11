Военком РТ поздравил военных пенсионеров

«Военные – это особый, крепкий народ, для которого военная служба – не просто выбор профессии, а судьба и призвание. Вы верой и правдой служили и продолжаете служить Отечеству», – отметил военком.

Он отметил, что долгие годы службы тесно связаны с укреплением боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации и защитой интересов Родины, выразил особую благодарность за социальную, правовую, психологическую и информационную поддержку участников военной службы и их семей.

Сергей Погодин пожелал военным пенсионерам крепкого здоровья, силы духа и постоянства во всех начинаниях.