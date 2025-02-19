Военные сборы для девушек в Татарстане: новое направление в патриотическом воспитании

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Республика
19 февраля 2025  17:10

В Татарстане обсуждается возможность введения специальных военных сборов для девушек. Об этом сообщил директор республиканского центра «Патриот» Дмитрий Литвинов в интервью «Татар-информу». В настоящее время такие сборы проводятся исключительно для юношей, учащихся в 10-х классах, однако интерес девушек к участию в подобных мероприятиях стал неожиданностью для организаторов.  

Военные сборы для школьников являются частью программы по основам военной службы и направлены на патриотическое воспитание молодежи. Включение девушек в эту программу может стать новым этапом в развитии военно-патриотического образования в регионе.  

Тема находится на стадии активного обсуждения, и в случае ее реализации Татарстан может стать одним из первых регионов России, где девушки получат возможность участвовать в военных сборах наравне с юношами.

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