Володин поддержал реформу высшего образования: отказ от бакалавриата с 2026 года

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Россия/Мир
8 января 2025  10:26

Государственная Дума готова поддержать инициативу Минобрнауки России по отказу от бакалавриата и переходу на новую систему высшего образования, включающую базовый и специализированный уровни. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  

Согласно планам, вузы начнут работать по новой системе с 1 сентября 2026 года. Володин считает, что такой шаг позволит повысить качество образования в России.  

«Мы будем поддерживать Минобрнауки в реализации этой инициативы, — приводятся слова Володина на сайте Госдумы. — От качества подготовки специалистов зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны».  

Новая система высшего образования будет включать три ступени: базовое образование (5-6 лет), специализированное (от 1 до 3 лет) и аспирантуру. При этом студенты, уже обучающиеся по действующим программам, не столкнутся с изменениями — их обучение продолжится в прежнем формате.

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