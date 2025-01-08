Володин поддержал реформу высшего образования: отказ от бакалавриата с 2026 года

Государственная Дума готова поддержать инициативу Минобрнауки России по отказу от бакалавриата и переходу на новую систему высшего образования, включающую базовый и специализированный уровни. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно планам, вузы начнут работать по новой системе с 1 сентября 2026 года. Володин считает, что такой шаг позволит повысить качество образования в России.

«Мы будем поддерживать Минобрнауки в реализации этой инициативы, — приводятся слова Володина на сайте Госдумы. — От качества подготовки специалистов зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны».

Новая система высшего образования будет включать три ступени: базовое образование (5-6 лет), специализированное (от 1 до 3 лет) и аспирантуру. При этом студенты, уже обучающиеся по действующим программам, не столкнутся с изменениями — их обучение продолжится в прежнем формате.