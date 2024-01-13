Волонтерам штаба Путина рассказали об исследовании севера

По словам Дмитрия Шиллера, председателя регионального отделения Русского географического Общества в РТ и члена инициативной группы по выдвижению Путина, фильм демонстрирует молодежи проблематику управления страной для лидера государства.

Шиллер заявил, что они хотят показать молодежи широту и глубину проблематики, с которой сталкивается человек, управляющий Россией. Он также отметил, что РГО является самой старинной организацией на территории России, существующей с 1845 года.

Фильм рассказывает об участниках экспедиции, которые стремились добраться от побережья Тихого океана до Северного Ледовитого, используя только внутренние водные пути.

Один из участников мероприятия, волонтер Яна Шишиморова, поделилась впечатлениями, считая, что фильм будет полезно показывать людям всех возрастов и сфер деятельности.

Напомним, что основная функция регионального штаба – это сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах, а также оказание консультационной помощи жителям республики.