Волонтеров «Игр будущего» наградили Чернышенко, Матыцин и Минниханов

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Россия/Мир
4 марта 2024  11:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Закрытие фиджитал-соревнований прошло в Казани. 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин и Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарили лучших волонтеров. 

Задействовали свыше 2 тысяч человек: они прибыли добровольцами из 22 стран мира. Сопровождали спортсменов и делегации, служили в сервисе. помогали на площадках.

21 волонтера наградили благодарственными письмами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Дмитрий Чернышенко заявил, что активная история волонтеров началась в стране в преддверие Универсиады, затем продолжилась Олимпийскими играми в Сочи.

Он еще раз напомнил, что «Игры будущего» прошли впервые в истории.

«Вы сделали еще одно чудо, которое рождено в России, в Татарстане, которое подарило миру проект фиджитал-направления. Мы гордимся, что Россия дарит миру великий проект и радость общения», - отметил Олег Матыцин. 

Рустам Минниханов сказал: «Мы гордимся, что наши игры самые лучшие в мире, а вы – самые лучшие волонтеры».

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