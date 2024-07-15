Владимир и Елена Малыгины из Нурлата отправляют в зону СВО котов

В эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ», выступил руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин из Нурлата.

В студию он пришел вместе со своей супругой Еленой, воспитанниками Айдаром и Игорем, а также двумя котами Рыжиком и Бойцом.

Малыгины рассказали, что участвуют в сборе гуманитарной помощи. К примеру, супруги вместе изготавливают печи, которые помогают согреваться бойцам.

На данный момент они отправили 382 печки. А еще Малыгины отправляют в зону СВО котов.

- Первую партию мы отправили осенью, - говорит Владимир. - Один боец рассказывал, как приходил с боя, а кот к нему бежал. Мышей ловил. Коты на больные места бойцам ложатся и лечат. К осени готовлю новую партию.

Еще супруги делают специальные клетки для котов, чтобы животным было комфортно доехать до бойцов.