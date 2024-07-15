Владимир и Елена Малыгины из Нурлата отправляют в зону СВО котов

news_top_970_100
Город
15 июля 2024  11:24
Автор:
Елизавета Черкина

В эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ», выступил руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин из Нурлата.

В студию он пришел вместе со своей супругой Еленой, воспитанниками Айдаром и Игорем, а также двумя котами Рыжиком и Бойцом.

Малыгины рассказали, что участвуют в сборе гуманитарной помощи. К примеру, супруги вместе изготавливают печи, которые помогают согреваться бойцам.

На данный момент они отправили 382 печки. А еще Малыгины отправляют в зону СВО котов. 

-  Первую партию мы отправили осенью, - говорит Владимир. - Один боец рассказывал, как приходил с боя, а кот к нему бежал. Мышей ловил.  Коты на больные места бойцам ложатся и лечат. К осени готовлю новую партию. 

Еще супруги делают специальные клетки для котов, чтобы животным было комфортно доехать до бойцов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Иностранцы могут стать гражданами России в ускоренном порядке
Боец СВО рассказал про боевое братство
В Татарстане зафиксировали рост числа отравлений химическими веществами
Председатель «Полевой почты Герат» Наиль Каюмов рассказал про помощь бойцам
В Казани пройдет фестиваль «Дни Белого Цветка» с благотворительной ярмаркой
Радмир Беляев рассказал, как в Менделеевском районе помогают бойцам и курируемым городам
Элвин Грэй рассказал про свои поездки с гуманитарной помощью и концертами
Роспотребнадзор РТ рассказал, на каких пляжах вода не соответствует нормам