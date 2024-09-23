Волонтеры из Казани помогут одиноким пенсионерам в уборке квартир в декаду пожилых

В преддверии Международного дня пожилого человека Казань готовится отметить Декаду, посвященную старшему поколению. В этом году особое внимание будет уделено вопросам здоровья и поддержки тех, кто в ней нуждается.

Как сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова, в столице Татарстана проживает более 41 тысячи человек старше 80 лет, а 73 казанца отмечают в этом году вековой юбилей и более.

В рамках Декады пожилого человека запланирован целый комплекс мероприятий. Для тех, кто нуждается в медицинской помощи на дому, предусмотрены визиты специалистов. В поликлиниках пройдут дни открытых дверей, посвященные вопросам медицинского обслуживания старшего поколения.

Особое внимание будет уделено одиноким пенсионерам. Для них волонтеры проведут акции по оказанию помощи в уборке квартир и подготовке к зиме.

Праздничные концерты, посвященные Дню пожилого человека, пройдут в четырех культурных центрах города. Кроме того, в течение всего октября пенсионеры смогут бесплатно посещать городские музеи, а также принять участие в увлекательных экскурсиях по Татарстану.