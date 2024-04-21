Волонтеры помогают татарстанцам отдать голоса за благоустройство общественных пространств

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продолжается. До завершения остается 9 дней. Всего около 270 объектов вошли в список для голосования, можно зайти на сайт и сделать свой выбор.

Волонтеры в Татарстане рассказывают жителям о возможностях голосования и показывают, как это сделать.

Они привлекаются к помощи в голосовании уже четвертый год. Многие волонтеры уже наработали большой опыт в этом направлении.

Например, «серебряный волонтер» Наиля Биктимирова считает, что голосование – отличная возможность благоустроить свой город. Она сама живёт рядом с парком, который был в плохом состоянии. Его отремонтировали благодаря программе благоустройства.