Волонтеры помогают татарстанцам отдать голоса за благоустройство общественных пространств

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Республика
21 апреля 2024  13:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продолжается. До завершения остается 9 дней. Всего около 270 объектов вошли в список для голосования, можно зайти на сайт и сделать свой выбор.

Волонтеры в Татарстане рассказывают жителям о возможностях голосования и показывают, как это сделать.

Они привлекаются к помощи в голосовании уже четвертый год. Многие волонтеры уже наработали большой опыт в этом направлении.

Например, «серебряный волонтер» Наиля Биктимирова считает, что голосование – отличная возможность благоустроить свой город. Она сама живёт рядом с парком, который был в плохом состоянии. Его отремонтировали благодаря программе благоустройства.

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