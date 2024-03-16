Волонтеры помогают татарстанцам проголосовать за любимый сквер

Принять участие в голосовании может каждый гражданин с 14 лет. Жителям Татарстана о проекте рассказывают волонтеры.

«Меня зовут Фаниса Фазлиева, я волонтер и участвую во многих проектах. Сегодня мы помогаем принять участие в голосование за объекты благоустройства. Сама я живу в Авиастроительном районе Казани, поэтому буду голосовать за объект поблизости от дома», - рассказала участница акции.

На голосовании в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Татарстан представлены различные объекты, из которых жители смогут выбрать парки, скверы, набережные и дворы для включения в программу «Наш двор» на 2025 год. За 7 лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в республике было благоустроено 225 общественных пространств. Общая сумма вложенных средств составила более 20,9 млрд рублей.