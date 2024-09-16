Волынец требует наказать создателей казанского чата с фото школьниц

В Казани обнаружили анонимный Telegram-канал, в котором публикуются фотографии местных школьниц без их согласия. Участники чата, насчитывающие около 800 человек, обсуждают внешность несовершеннолетних, делятся ссылками на их профили в соцсетях и делают непристойные комментарии.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец назвала ситуацию ужасающей и заявила о незаконности действий участников канала, информация опубликована в официальном канале детского омбудсмена. Она подчеркнула, что распространение фото и личной информации без согласия законных представителей является грубым нарушением закона и пообещала направить обращение в МВД.

«Вообще это всё на педофилию очень похоже. Взрослые дядьки оценивают девочек, как товар на витрине», – отметила Волынец.

Она также призвала родителей и детей быть более внимательными к информации, которую они публикуют в интернете, чтобы не стать жертвами подобных злоумышленников.