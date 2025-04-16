Волынец предложила бесплатную парковку для многодетных семей в Татарстане

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой ввести бесплатную парковку для многодетных семей. Соответствующее предложение уже направлено в Госсовет республики, однако решение пока не принято, передает «Татар-информ».

«Пока наш парламент эту инициативу не реализовал, хотя я считаю, что это очень важно», — отметила Волынец.

По ее словам, такая мера станет существенной поддержкой для многодетных семей, облегчит их повседневную жизнь и сделает городскую среду более комфортной для родителей и детей. Вопрос остается на рассмотрении властей.