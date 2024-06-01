Волынец: «Защита детства — наша общая задача»

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Республика
1 июня 2024  12:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поздравила всех с Международным днем защиты детей, назвав его праздником детства, который объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Она напомнила, что дети находятся под особой защитой государства.

«Детское население Татарстана - это более 850 тысяч уникальных личностей будущее нашей республики и страны. Кто-то станет врачом или учителем, кто-то освоит профессию инженера или будет создавать новые информационные технологии. Сегодня для этого есть все возможности», - отметила Волынец в своем поздравительном сообщении.

Волынец подчеркнула, что Татарстан является примером успешной социально-экономической политики, направленной на поддержку детей и семей. Она призвала всех взрослых помнить, что защита детства — это общая задача, и пожелала татарстанцам здоровья, счастья и благополучия, а детям — успехов, хороших друзей и радости.

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