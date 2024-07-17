«Волжский путь» прирастает новыми маршрутами

Туристический проект «Великий Волжский путь» объединяет 14 регионов ПФО, включая Татарстан. Скоростные речные перевозки на «Метеорах» и «Валдаях» уже связали Казань, Чебоксары, Ульяновск и Нижний Новгород. С 18 июля открывается новый маршрут - до Удмуртии.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

- Удмуртия - очень яркая, самобытная республика, наши соседи, - подчеркнул Сергей Иванов. - У нас появляется маршрут, который позволяет жителям регионов ПФО путешествовать по межрегиональным туристическим маршрутам.

Отмечается, что проект «Великого Волжского пути» может оказаться востребованным среди жителей не только Поволжья, но и Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.

Новый рейс будет доставлять туристов из Казани в Сарапул, который заслуженно называют речными вратами Удмуртии. Гостей ожидает атмосфера дореволюционных улочек, художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» и историко-краеведческий музей. При желании дальше можно отправиться в заповедную удмуртскую деревню Карамас-Пельга, где хранят подлинные дохристианские обряды, на родину великого композитора Петра Чайковского - в Воткинск, а также в оружейную столицу России - Ижевск.

Казань также встретит гостей из Удмуртии во всем своем великолепии. Пассажиров первых рейсов ожидает бесплатная экскурсия по столице РТ, включающая посещение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Сарапул и обратно выполняются раз в неделю.