 «Вопрос с кадрами стоит остро»: казанским транспортным предприятиям не хватает 716 водителей
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«Вопрос с кадрами стоит остро»: казанским транспортным предприятиям не хватает 716 водителей

В настоящее время предприятия набирают сотрудников, предлагая ускоренные курсы обучения.

Город
13 января 2022  19:58
Автор:
Роза Габитова

В Казани появилась проблема с нехваткой водителей автобусов. Транспортным предприятиям не хватает 716 работников. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков в официальной группе Ассоциации АТП РТ во «ВКонтакте».

«Сегодня остро стоит вопрос с кадрами», — отметил он в посте.

В настоящее время предприятия набирают сотрудников. Они предлагают обучиться на водителей за 2,5 месяца. Записаться на ускоренные курсы могут и мужчины, и женщины при наличии водительского удостоверения категорий «С» или «В».

Также ассоциация предоставляет общежитие для сотрудников. Средняя зарплата водителей составляет 63 тыс. рублей, говорится в публикации.

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