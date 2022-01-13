«Вопрос с кадрами стоит остро»: казанским транспортным предприятиям не хватает 716 водителей

В Казани появилась проблема с нехваткой водителей автобусов. Транспортным предприятиям не хватает 716 работников. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков в официальной группе Ассоциации АТП РТ во «ВКонтакте».

«Сегодня остро стоит вопрос с кадрами», — отметил он в посте.

В настоящее время предприятия набирают сотрудников. Они предлагают обучиться на водителей за 2,5 месяца. Записаться на ускоренные курсы могут и мужчины, и женщины при наличии водительского удостоверения категорий «С» или «В».

Также ассоциация предоставляет общежитие для сотрудников. Средняя зарплата водителей составляет 63 тыс. рублей, говорится в публикации.