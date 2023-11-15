Вопросы ЖКХ обсудят эксперты

«Единая Россия» продолжают традицию тематических недель приемов граждан. Так, следующая неделя будет посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В понедельник 20 ноября с 11.00 неделя приемов начнется с прямой трансляции на странице в социальной сети «ВКонтакте». Будет обсуждаться тема «Социальная поддержка семей в системе ЖКХ». Модератором обсуждения выступит депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова. В онлайн-обсуждении также примут участие представители региональных Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Государственной жилищной инспекции РТ, Комитета ЖКХ Казани.

В тот же день, но уже в 16.00 прием татарстанцев в региональной общественной приемной проведет депутат Госдумы РФ Максим Топилин.

21 ноября приемы жителей республики проведут сенатор РФ Александр Терентьев и депутаты Государственной Думы РФ Елена Ямпольская и Айрат Фаррахов. Начало приемов в 10.00, 11.30 и 13.00 соответственно.

В этот же день на странице региональной общественной приемной «ВКонтакте» пройдет прямой эфир о современных тенденциях в развитии городских агломераций. Участниками обсуждения станут председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин и директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев. Начало – в 10.00.

22 ноября в 10.00 начнется горячая линия по вопросам ЖКХ. На вопросы жителей ответят зампредседателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев, исполнительный директор Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов, а также представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Государственной жилищной инспекции РТ.

В этот же день в 14.00 на странице региональной общественной приемной начнется трансляция по теме «Археологические изыскания до строительства объекта». Гость в студии – историк, археолог, кандидат исторических наук, автор статей по археологии, руководитель ООО «Прикладная археология» Константин Истомин.

И тогда же, 22 ноября приемы жителей проведут депутаты Государственной Думы РФ Альфия Когогина и Илья Вольфсон. Начало приемов в 14.30 и 15.00 соответственно.

23 ноября тематическую неделю продолжит онлайн-обсуждение там же «ВКонтакте» на тему «Город для всех: безопасность, доступность, комфорт». В трансляции примут участие главный редактор журнала о рынке недвижимости Диляра Нуриева и представители сферы строительства и недвижимости.

В тот же день 13.00 прием граждан на площадке региональной общественной приемной начнет депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

В завершении тематической недели приемов 24 ноября «ВКонтакте» пройдет еще один прямой эфир на тему «Запросы граждан на развитие современных городов. Взгляд медиа», в котором примут участие редакторы профильных СМИ.

И еще в этот день в 16.00 прием проведет депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», на приемы открыта предварительная запись. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsAppна номер 8-987-205-00-63, по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.



