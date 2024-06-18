Восемь человек в Татарстане находятся в реанимации после заражения ботулизмом салата «Лобио»

В Татарстане продолжает расти число заболевших ботулизмом после употребления салата «Лобио», произведенного московской компанией ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». По данным управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 14 пациентов с диагнозом ботулизм. Из них 8 человек находятся в реанимации, включая 2 женщин, которые подключены к ИВЛ.

В настоящее время проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали салат. Пробы продукции отправлены на лабораторное исследование.

Оборот опасной продукции приостановлен до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. В Казани за помощью к медикам уже обратился 121 человек, 130 еще в других регионах.