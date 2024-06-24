Восемь тысяч татарстанцев сигнализировали о вражеских беспилотниках через «Радар.НФ»

Мобильное приложение «Радар.НФ», разработанное Общероссийским народным фронтом совместно с Министерством обороны РФ, становится все более популярным инструментом обеспечения безопасности. С его помощью россияне могут оперативно сообщать о подозрительных беспилотниках, ракетах и других угрозах.

В Татарстане приложение установили уже более 8 тысяч раз. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в республике Ринат Фазылов призвал жителей проявить бдительность и установить приложение «Радар.НФ».

«Радар.НФ» доступен для скачивания на Android-устройствах в Google Play и RuStore. Владельцы iPhone могут воспользоваться чат-ботом проекта «Кибердружина» в Telegram.

Как отметил руководитель разработки приложения Михаил Камышев, благодаря информации, полученной через «Радар.НФ», с лета 2023 года было уничтожено более 100 вражеских беспилотников.