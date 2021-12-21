 Воспитанники детских домов примут участие в акции «Согревая сердца»
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Воспитанники детских домов примут участие в акции «Согревая сердца»

Участники будут изготавливать новогодние открытки и записывать видеопоздравления для пожилых людей.

Республика
21 декабря 2021  13:08
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане воспитанникам и выпускникам организаций для детей-сирот предлагается принять участие в акции «Согревая сердца».

Участники будут готовить новогодние открытки и записывать видеопоздравления для пожилых людей в дома пристарелых. Акция направлена на установку контакта между поколениями. Детям предоставится возможность подарить часть себя тем, кому особенно нужно внимание и поддержка.

Акция пройдет в онлайн-формате до 15 января. Организаторами выступили Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“».

Для желающих получить необходимую информацию о проекте открыта электронная почта выпускников детских домов «Дети всей страны»: voosvdd@svdd-deti.ru.

 

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