Воспитатели детсадов Татарстана начали изучать финансовую грамотность

40 воспитателей детских садов в Республики Татарстан проходят курсы повышения квалификации по формированию финансовой грамотности для просветительской работы среди детей дошкольного возраста. В общей сложности, это 56 часов.

Преподаватели поделились своим опытом, как игровой формат позволяет закрепить важные практические навыки ребенка.

Эксперты считают, что уже в этом возрасте детей стоит знакомить с элементарными понятиями из области денег и экономики в целом. Подобные обучающие программы помогут сформировать правильные привычки, установки финансово грамотного поведения, которые помогут ему самостоятельно принимать решения.