Воспитатели детсадов Татарстана начали изучать финансовую грамотность

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Республика
3 мая 2024  13:21
Автор:
Эндже Гарафиева

40 воспитателей детских садов в Республики Татарстан проходят курсы повышения квалификации по формированию финансовой грамотности для просветительской работы среди детей дошкольного возраста. В общей сложности, это 56 часов.

Преподаватели поделились своим опытом, как игровой формат позволяет закрепить важные практические навыки ребенка.

Эксперты считают, что уже в этом возрасте детей стоит знакомить с элементарными понятиями из области денег и экономики в целом. Подобные обучающие программы помогут сформировать правильные привычки, установки финансово грамотного поведения, которые помогут ему самостоятельно принимать решения.

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