Восстанавливаем режим после новогодних праздников

Праздники почти всегда сопровождаются обильными застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физической активности или же, наоборот, ее переизбытком. Все это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления.

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Газета «Казанские ведомости»
16 января 2024  11:22
Автор:
Виктория Осинина

Чтобы восстановиться после продолжительных новогодних каникул, Роспотребнадзор рекомендует: 

- постепенно нормализовать режим питания. Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в каникулы режим питания поменялся, важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню; 
- отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда; 
- исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Но ни в коем случае не переходите к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания; 
- восстановить режим сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному распорядку, стремясь ложиться в одно и то же время каждый день, так же и просыпаться; 
- совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму. 

Восстановление после новогодних праздников - это процесс как физический, так и психологический. Специалисты считают, что важен положительный настрой. 

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