Восстанавливаем режим после новогодних праздников

Чтобы восстановиться после продолжительных новогодних каникул, Роспотребнадзор рекомендует:

- постепенно нормализовать режим питания. Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в каникулы режим питания поменялся, важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню;

- отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда;

- исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Но ни в коем случае не переходите к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания;

- восстановить режим сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному распорядку, стремясь ложиться в одно и то же время каждый день, так же и просыпаться;

- совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.

Восстановление после новогодних праздников - это процесс как физический, так и психологический. Специалисты считают, что важен положительный настрой.