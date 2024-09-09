Восток — дело тонкое: Татарстан укрепляет связи со странами АТР

Восточный экономический форум (ВЭФ) стал площадкой для активного диалога России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Татарстан, исторически связанный с Востоком, представил свой потенциал и обозначил приоритеты в развитии сотрудничества.

Эксперты отмечают, что на фоне санкций и перестройки мировой экономики взаимодействие России со странами АТР выходит на новый уровень.

Айрат Гимадутдинов, председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ, подчеркивает, что общие ценности и отсутствие политических противоречий создают прочную основу для укрепления связей. Он напомнил об успешном опыте сотрудничества Татарстана с Сингапуром и Малайзией.

Минур Гафиятуллин, кандидат экономических наук, отмечает, что в условиях перестройки мировых хозяйственных связей Россия ищет новые возможности для сотрудничества со странами АТР. ВЭФ стал площадкой для демонстрации потенциала Татарстана в этой области.

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом стала знаковым событием форума. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтехимии, машиностроении, робототехнике и других областях.

Максим Топилин, председатель комитета Госдумы по экономической политике, подчеркнул, что товарооборот между Татарстаном и Малайзией за последний год вырос в 5,5 раз.