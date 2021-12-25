«Вот-вот» в Новый год: куда сходить в Казани в каникулы и до?

На этой неделе стартовала череда открытий елок в парках «Континент», «Калейдоскоп», им. Урицкого, им. Горького, «Крылья Советов», «Комсомолец», «Сосновая роща», сквере по ул. Мира, на бульварах «Ак чәчәкләр», по ул. Фучика и главной городской елки у центра семьи «Казан». В программе театрализованное представление для детей и взрослых, а также интерактивы от Деда Мороза и Снегурочки.

С 28 по 30 декабря в шести общественных пространствах (парк им. Горького, бульвар «Ак чәчәкләр», парк «Крылья Советов», набережная реки Казанки, парк им. Урицкого и Горкинско-Ометьевский лес) впервые выступит петербургский уличный «Упсала-цирк». В его труппе не только профессионалы, но и дети с особенностями здоровья, а также из неблагополучных и приемных семей.

Новый год на коньках – к здоровью!

Официальное открытие катка в парке «Черное озеро» – 27 декабря. В этом году там заработают два здания проката, а сцену впервые установят в центре катка. Выход на лед со своими коньками – бесплатно. Для аренды в прокате подготовлено 450 пар коньков с 26-го по 47-й размеры. До Нового года каток будет работать с 12.00 до 22.00 по будням, в выходные дни – с 10.00 до 23.00.

Кстати, в новогодние каникулы здесь состоятся мастер-классы по фигурному катанию для детей, а также dj-сеты.

Для тех, кто решит встречать Новый год не дома, а в формате open air, в парке «Черное озеро» будет организована праздничная концертная программа. Арендовать коньки в новогоднюю ночь можно будет до 2.00, а сама программа продлится до 3.00.

На бульваре «Ак чәчәкләр» в новогодние каникулы в павильоне откроется творческая мастерская для детей и их родителей – запланированы мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и рисованию. А на набережной озера Кабан в январе в тестовом режиме заработает барбекю-зона.

Праздник встретили. Что дальше?

1 января в парке «Крылья Советов» пройдет концерт «Голубой огонек», где казанцы и гости города смогут окунуться в атмосферу любимых советских фильмов.

Со 2 января на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Калейдоскоп», сквере по ул. Мира, на бульваре по ул. Фучика, в парке им. Урицкого, парке у ЖК «Салават Купере», парке «Континент» и парке им. Горького пройдут спектакли «Молодежного театра на Булаке». Артисты покажут сказку «Новый год в Заполярье!»

5 января в Казани впервые запустят новогодний экскурсионный маршрут «Парковый рейс». Автобус проедет по городу, делая остановки на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Черное озеро», Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу. Участников ждут экскурсия, музыка, подарки и угощения. Регистрация будет открыта на страницах Дирекции парков и скверов в соцсетях.

На озере Лебяжьем в этот же день состоится семейный лыжный турнир, а в Горкинско-Ометьевском лесу – татарский молодежный концерт. В нем примут участие артисты из татарского музыкального инди-лейбла Yummy Music: группы «Оммаж» и Noor, музыканты Ильгиз Шайхразиев, Fauzia и Said Olur.

На озере Комсомольском 6 января устроят большой праздник для любителей зимнего закаливания. В программе купание в специально оборудованной купели, баня-бочка, а также концерт.

В парке им. Урицкого в тот же день проведут фестиваль снеговиков. Авторов самых креативных фигурок наградят подарками.

Более подробно с афишей мероприятий и расписанием зимней культурной программы «Вот-вот» можно ознакомиться на сайте мэрии Казани kzn.ru, а также в соцсетях Дирекции парков и скверов.