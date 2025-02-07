Возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на детей в Зеленодольске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о начале уголовного дела в связи с инцидентом нападения бродячих собак на детей в Зеленодольском районе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Согласно имеющимся данным, стая собак атаковала двух школьников, однако прохожие смогли вмешаться и отпугнуть животных.

Местные жители выражают тревогу, утверждая, что случаи нападения бездомных собак на людей происходят регулярно, а власти не принимают должных мер для их отлова и обеспечения безопасности.

В настоящее время республиканское следственное управление проводит проверку по данному инциденту.