Возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на детей в Зеленодольске

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Республика
7 февраля 2025  17:02

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о начале уголовного дела в связи с инцидентом нападения бродячих собак на детей в Зеленодольском районе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Согласно имеющимся данным, стая собак атаковала двух школьников, однако прохожие смогли вмешаться и отпугнуть животных. 

Местные жители выражают тревогу, утверждая, что случаи нападения бездомных собак на людей происходят регулярно, а власти не принимают должных мер для их отлова и обеспечения безопасности. 

В настоящее время республиканское следственное управление проводит проверку по данному инциденту.

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Возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на детей в Зеленодольске
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