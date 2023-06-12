Возле Казанского Кремля развернули самый большой в Татарстане флаг РФ

Сегодня, 12 июня, в Казани в День России прошла ежегодная акция «Парад Дружбы». Участники развернули российский флаг размером 33 на 22 метра. Видео опубликовано в Telegram-канале Управление культуры города.

Акция стартовала возле башни Сююмбике. После этого парад двинулся на площадь 1 Мая.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.