 Возле Казанского Кремля развернули самый большой в Татарстане флаг РФ
news_header_top_970_100

Возле Казанского Кремля развернули самый большой в Татарстане флаг РФ

Размер полотна — 33 на 22 метра.

Город
12 июня 2023  12:30
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня, 12 июня, в Казани в День России прошла ежегодная акция «Парад Дружбы». Участники развернули российский флаг размером 33 на 22 метра. Видео опубликовано в Telegram-канале Управление культуры города.

Акция стартовала возле башни Сююмбике. После этого парад двинулся на площадь 1 Мая.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети