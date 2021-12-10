Медведь или рысь: какое животное бродит у ЖК «Царево Village» под Казанью, оставляя крупные следы

Кто прошелся близ жилого комплекса?

Житель ЖК «Царево Village» под Казанью обнаружил на снегу следы крупного животного. Ренат Исхаков запечатлел свою находку на видео. На подтаявшем после дождя снегу действительно видны следы чьих-то крупных лап. Можно было бы предположить, что по снегу прошла крупная собака, но для этого животного слишком широкая стопа. Житель поселка опасается, что это медведь.

«Я предположил, что это следы медведя из-за того, что они были очень, очень большими. Я сделал фотографию и отправил в группу к охотникам, чтобы они своим опытным взглядом определили, чьи это все-таки следы: медведя или какой-нибудь огромной собаки», – рассказал корреспонденту «Казанских ведомостей» Ренат.



Ренат Исхаков говорит, что в группе любителей охоты к единому мнению, кому принадлежат следы, не пришли. Кто-то из охотников склонялся к версии медведя, кто-то называл рысь, были и такие, кто успокаивал Рената, что следы принадлежат алабаю.

Между тем Ренат отмечает, что в Татарстане медведи есть. Например, один такой гость наведывался на пасеку в село Шали, а это всего в 13 км от ЖК, а также в селе Ильинское. Сам он медведей не видел, но видел труп кабана прямо рядом с жилым комплексом.

К лесу задом, к трассе передом

Корреспондент «Казанских ведомостей», побывав на месте, где были обнаружены следы, отметила, что он огорожен с одной стороны огорожен высоким железным забором-решеткой: пройти к людям дикому зверю вряд ли получится. Но дело в том, что ограждение стоит только с внешней стороны поселка – со стороны трассы. Там, где начинается лес и посадки подсолнухов, никаких ограждений нет.

«Царево Village» соседствует с дикой природой бок о бок: с одной стороны, аккуратно одетая девушка выгуливает собачку в комбинезоне, а рядом, по другую сторону овражка начинается настоящий лес. Через овраг пролегает тропа – это значит, местные гуляют здесь. Хотя ,конечно, никто никаких зверей не видел.

Для всех прохожих, кого я спросила, информация о следах оказалась новостью.

«Чтобы разозлить рысь, нужно загнать ее в угол и тыкать палкой»

В Комитете по биоресурсам РТ, куда редакция обратилась за разъяснениями заявили, что это вполне возможно и дикий зверь. Вот только не медведь, а рысь. Следы похожи на рысиные: и шаг в 50 см, и диаметр следа в 10 см, и отсутствие когтей, которое и стало основным препятствием в утверждении, что это медведь.

«Скорее всего, это была проходная рысь, которая здесь не задержится, а уйдет в другие районы, ближе к лесным масивам», – объяснили в Комитете. Для этих животных характерны перемещение из одной части леса в другую в это время года.

Казанский охотник рассказал «Казанским ведомостям», что обычно рыси не опасны для людей.

«Они предпочитают не встречаться с человеком вовсе. Это осторожные животные, им всегда проще уйти. Чтобы рысь напала на человека, ее нужно загнать в угол и тыкать палкой», – рассказал нам собеседник.

Также охотник заметил, что рыси не очень большие: от 18 до 25 кг, что тоже не делает их опасными для человека. Для сравнения, собаки породы хаски весят от 16 до 27 кг.

К человеческому жилью рыси могут выходить в сезоны бескормицы – когда нет добычи. Но сейчас, судя по всему, бескормицы нет.