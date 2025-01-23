В Казани возникли проблемы с записью в новую поликлинику в «Салават Купере»

В Казани жители района «Салават Купере» выразили недовольство по поводу трудностей с прикреплением к новой поликлинике с использованием портала госуслуг. На встрече с представителями городской администрации, которая состоялась во время отчета депутатов Думы, они озвучили свои проблемы.

Один из участников мероприятия указал, что новая медицинская организация, открывшая свои двери в конце 2024 года, до сих пор не отображается в системе госуслуг, в результате чего прикрепление к поликлинике оказывается невозможным.

Представители сферы здравоохранения, присутствующие на встрече, посоветовали жителям лично обратиться в поликлинику для подачи заявления. Они уточнили, что на начальном этапе требуется оформить бумаги с собственноручной подписью, только после этого запись к врачам станет доступной онлайн. Участникам мероприятия напомнили, что для этого нужно взять с собой паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС. Кроме того, жителям не следует беспокоиться об откреплении от предыдущих медицинских учреждений — этот процесс проходит автоматически.