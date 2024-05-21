Впервые школьники из Татарстана не допущены к ЕГЭ из-за несдачи итогового сочинения

В Татарстане впервые три одиннадцатиклассника получили «незачет» по итоговому сочинению, которое является условием допуска к ЕГЭ. Эти школьники из Казани и Сармановского района. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

14 604 выпускника получили «зачет» за итоговое сочинение или изложение, что дает им право участвовать в государственной итоговой аттестации, отметил министр.

Школьники, которые получили «незачет», не смогут сдавать экзамены и лишаются возможности получить аттестат в этом году, пояснил спикер. Итоговое сочинение проводилось 6 декабря, 7 февраля и 10 апреля.